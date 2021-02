Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi nella notte: “Mi hai soltanto usato” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi nella notte al Grande Fratello Vip: è guerra aperta. L’amicizia tra i due influencer sembra essere finita per sempre Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sono sempre di più ai ferri corti. I due amici si sono rincontrati nella casa del GF Vip dopo una brutta lite e il vero chiarimento L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 2 febbraio 2021)al Grande Fratello Vip: è guerra aperta. L’amicizia tra i due influencer sembra essere finita per sempresono sempre di più ai ferri corti. I due amici si sono rincontraticasa del GF Vip dopo una brutta lite e il vero chiarimento L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : “Ma chi te conosce?”... in collegamento Tommaso Zorzi dice la sua!?? #GFVIP - GrandeFratello : Tommaso e Giulia si scontrano: “Tu tieni al mio personaggio, non alla mia persona”. #GFVIP - pomeriggio5 : La nostra @carmelitadurso difende il suo amato Tommaso Zorzi a #Pomeriggio5! Anche lei è team #tzvip ?? - Matthew24114033 : @Esaurita9 Amo lo sai che “tzvip” significa “Tommaso Zorzi Vip”. Che cazzo usi il suo # per insultarlo - polemicamasimpi : @wandasommario14 @zorzi_gaia Giulia è stata richiamata solo per lo screzio con Tommaso. Uno dei programmi che ha co… -