Rocco Casalino | è in arrivo la sua biografia

(Di martedì 2 febbraio 2021)ha deciso di mettere nero su bianco tutta la sua verità in unaUn libro per raccontare la sua storia: questo il nuovo progetto di, che ha deciso di farsi conoscere a 360°. Stando a quanto riportato dal noto sito Giornalettismo, all’interno non mancheranno racconti privati e soprattutto i segreti della politica. Per quei pochi che non lo sapessero, ne ha fatta di strada: era il 2000 quando ha debuttato sul piccolo schermo nella primissima edizione del Grande Fratello, poi è entrato nella cerchia dei personaggi gestiti da Lele Mora. La carriera in tv lo ha visto percorrere la via dell’opinionista per diversi talk show. A distanza di anni lo abbiamo poi ritrovato al fianco di Giuseppe Conte come portavoce e ...