Renzi alza la posta con Conte: cosa c'è dietro la strategia del senatore di Rignano (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi riprende il tavolo nel Salone della Lupa che vede Roberto Fico cercare di portare avanti la trattativa per un nuovo governo. L'ostacolo principale è il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Se Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e LeU blindano il nome di Conte dalle parti di Italia Viva si continua a evitare di sminare il via libera all'Avvocato del Popolo. cosa vuole Renzi? Il prezzo che Renzi vuol far pagare a Conte I lavori riprenderanno oggi per terminare alle 13. Per allora Fico riferirà a Mattarella. Non si esclude alcuna ipotesi. Il presidente della Camera potrebbe chiedere una breve proroga, che non dovrebbe protrarsi oltre la giornata, per cercare di trovare una sintesi. La trattativa tra i partiti va avanti incessantemente. Solo nel caso emergesse chiaramente che non ci sono le ...

