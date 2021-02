DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Sorpreso a cedere una dose di eroina: arrestato un 21enne' - FirenzePost : Prato: 21enne nigeriano spacciava droga, arrestato dai carabinieri - savonanews : Furto di tavole da snowboard al White House Prato Nevoso: 21enne ligure a processo - ilnazionaleit : Furto di tavole da snowboard al White House Prato Nevoso: 21enne ligure a processo - ilnazionaleit : Furto di tavole da snowboard al White House Prato Nevoso: 21enne ligure a processo -

Ultime Notizie dalla rete : Prato 21enne

Firenze Post

I militari, nel corso di un servizio antidroga effettuato in centro a, lo hanno sorpreso mentre stava spacciando stupefacenti fra piazza Ciardi e via Bologna. I carabinieri, che pedinavano il ...Avevano rubato tre tavole da snowboard appoggiate all'ingresso del White House diNevoso e si erano dati alla fuga verso valle. Questo l'episodio che ha portato quattro ragazzi liguri in vacanza nel cuneese il primo gennaio del 2018 sui banchi del tribunale di Cuneo.E’ finito in manette per mano dei carabinieri di Montemurlo, durante un servizio di controllo. I militari dell’Arma, ieri sera (1 febbraio ) hanno arrestato un 21enne della Nigeria, beccato a cedere u ...L’uomo verrà giudicato con rito per direttissima. Ma tornerà a spacciare sicuramente grazie al buonismo italico della legislazione progressista e della magistratura che la applica ...