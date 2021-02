Le zone economiche ambientali, prove generali di Green Deal (Di martedì 2 febbraio 2021) Il superamento dell’eterna e ingannevole contrapposizione tra tutela dell’ambiente ed economia è il cuore concettuale del Green Deal, che punta a porre le basi di uno sviluppo sostenibile. Va segnalato in questo ambito l’avvio dello strumento delle zone economiche ambientali, istituite nel 2019. La loro attuazione è legata alla predisposizione di un apposito fondo che dovrà servire a finanziare una serie di benefici, principalmente agevolazioni fiscali e burocratiche. Le zone economiche ambientali (ZEA) nascono sul modello delle zone economiche speciali (ZES), sul principio di individuare aree territorialmente circoscritte, che presentino caratteristiche specifiche, nelle quali sviluppare le agevolazioni. Nel caso ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Il superamento dell’eterna e ingannevole contrapposizione tra tutela dell’ambiente ed economia è il cuore concettuale del, che punta a porre le basi di uno sviluppo sostenibile. Va segnalato in questo ambito l’avvio dello strumento delle, istituite nel 2019. La loro attuazione è legata alla predisposizione di un apposito fondo che dovrà servire a finanziare una serie di benefici, principalmente agevolazioni fiscali e burocratiche. Le(ZEA) nascono sul modello dellespeciali (ZES), sul principio di individuare aree territorialmente circoscritte, che presentino caratteristiche specifiche, nelle quali sviluppare le agevolazioni. Nel caso ...

