Le soluzioni di governo: il discorso di Mattarella dopo le consultazioni (Di martedì 2 febbraio 2021) Mattarella apre il discorso con un ringraziamento a Roberto Fico che ha saputo svolgere al meglio l’incarico da lui affidatogli. Una nota dolente per Conte Il Presidente della Repubblica, non rivolge altrettante parole gentili all’ex incaricato di dover svolgere le mansioni di governo, Giuseppe Conte, al quale affibbia al suo mandato un “esito negativo” Le proposte di Mattarella Sono due le strade per fronteggiare la situazione secondo il Presidente, una democratica che prevede le elezioni anticipate, le quali però, continua il presidente, potrebbero contribuire a danneggiare la situazione di crisi presente, che coinvolge l’ambiente sanitario, sociale ed economico-finanziario. Il motivo, spiega Mattarella, è che l’attività di campagna elettorale richiede tempo e impiego di energie per ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021)apre ilcon un ringraziamento a Roberto Fico che ha saputo svolgere al meglio l’incarico da lui affidatogli. Una nota dolente per Conte Il Presidente della Repubblica, non rivolge altrettante parole gentili all’ex incaricato di dover svolgere le mansioni di, Giuseppe Conte, al quale affibbia al suo mandato un “esito negativo” Le proposte diSono due le strade per fronteggiare la situazione secondo il Presidente, una democratica che prevede le elezioni anticipate, le quali però, continua il presidente, potrebbero contribuire a danneggiare la situazione di crisi presente, che coinvolge l’ambiente sanitario, sociale ed economico-finanziario. Il motivo, spiega, è che l’attività di campagna elettorale richiede tempo e impiego di energie per ...

Ultime Notizie dalla rete : soluzioni governo Crisi di governo, Salvini e Meloni chiedono di andare al voto

... su un post su Facebook, chiede di andare al voto: «Il Presidente valuta più opportuno rischiare un governo che per due anni avrà molte difficoltà a trovare soluzioni efficaci per gli italiani. Noi, ...

Governo istituzionale: Mattarella ha convocato Mario Draghi

Preso atto che il Governo precedente non ha una maggioranza e che non si è giunti a una conclusione, Mattarella ha spiegato che le soluzioni adesso sono due: o elezioni anticipate oppure un governo '...

Mattarella: "Governo di unità nazionale". Convocato per domani Mario Draghi [VIDEO] Orizzonte Scuola Crisi di governo, Fico al Quirinale: la decisione di Mattarella

“Avverto il dovere di rivolgere un appello alle forze politiche per individuare un governo di alto profilo” è stata questa la decisione del Capo ...

Consultazioni, Italia Viva da Fico: si va verso un governo politico

Secondo giorno di consultazioni per la formazione di un governo che appare virare verso un Conte ter, nonostante le resistenze di Matteo Renzi. Le forze politiche della maggioranza, dal PD al Moviment ...

