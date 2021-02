"Il ciccione Diego muore". La triste fine del mito

TeleradioNews : Morte di Maradona spunta un audio “ sta morendo il ciccione” - NardoneDeborah : RT @FonteUfficiale: Gli ultimi messaggi scambiati dal medico di Diego Armando Maradona e dalla psichiatra nel corso della mattina in cui è… - infoitsport : Diego Maradona, 'il ciccione si fregherà da solo': spunta un audio del medico, poco prima di morire - FonteUfficiale : Gli ultimi messaggi scambiati dal medico di Diego Armando Maradona e dalla psichiatra nel corso della mattina in cu… - sportli26181512 : Morte Maradona, il presunto audio del neurochirurgo Luque: 'Il ciccione sta morendo': Il sito Infobae ha pubblicato… -

Ultime Notizie dalla rete : ciccione Diego

Quotidiano.net

Il medico nella bufera per le sconcertanti parole pronunciate poco prima del decesso del Pibe de Oro. Nuove polemiche in Argentina... il medico indagato per la morte di Maradona, lo chiama '' Non è un segreto per nessuno che negli ultimi anni, complice la vita sregolata e l'abuso di droghe, alcol e psicofarmaci,...Il medico nella bufera per le sconcertanti parole pronunciate poco prima del decesso del Pibe de Oro. Nuove polemiche in Argentina ...L’audio pubblicato dal portale Infobae della telefonata del dottor Leopoldo Luque con la psichiatra Augustina Cosachov “Il gordo sta morendo”: è l’audio pubblicato dal portale Infobae della telefonata ...