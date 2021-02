De Vito a FI | prevalga senso responsabilità

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – “Trovo sorprendente che in Commissione Affari Costituzionali, per il diniego di una sola forza politica, sia saltato lo svolgimento dell’audizione sui poteri di Roma prevista tra l’altro in un giorno fortemente simbolico per la nostra citta’, in quanto ricorrenza del 150esimo di Roma Capitale”. E’ quanto dichiara il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello Dein un comunicato. “Una presa di posizione, quella del gruppo parlamentare di Forza Italia, che non solo va contro l’interesse dei romani ma va contro l’unanimita’ espressa dai rappresentanti dei cittadini in Campidoglio ostacolando l’avvio dell’iter per la riforma sui poteri, sullo status e sulle risorse di Roma”, ha proseguito il presidente. “Con la speranza cheildi responsabilita’ che caratterizza il lavoro di ogni amministratore, faccio ...