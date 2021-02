De Luca | “I giovani che si tolgono la mascherina sono degli imbecilli fenomenali”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Lo dico ai ragazzi, ai: non fate i fenomeni, perché chi si toglie lanon è un fenomeno. È un imbecille fenomenale, ma è un imbecille“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, intervenuto stamane alla consegna a Trenitalia del primo dei 15 treni ‘Rock’ previsti per il 2021. “Dateci una mano a governare il problema finché non completiamo il piano di vaccinazione per tutti i nostri cittadini – ha chiesto il governatore -. Se Dio vorrà e se riusciremo ad avere i vaccini, entro il 2021 vacciniamo 4.600.000 cittadini campani, ma ci deve arrivare il vaccino altrimenti siamo in grande difficoltà“. SportFace.