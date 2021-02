Abaco e Cesar annunciano un think tank per favorire un'agricoltura sostenibile (Di martedì 2 febbraio 2021) «Agritech Innovation» è un nuovo think tank nato dalla sinergia tra Abaco e il Cesar dell’Università di Perugia per favorire un’agricoltura sostenibile e digitale. «Il nostro obiettivo è essere capaci di prendere decisioni in un futuro inesplorato» ha spiegato Angelo Frascarelli, direttore del Cesar, presentando il progetto. Ma facciamo un passo indietro. Cesar è l’acronimo di «Centro per lo sviluppo agricolo e rurale». Si tratta di un’associazione fondata oltre 30 anni dall’Università degli Studi di Perugia per svolgere attività di studio, ricerca e consulenza finalizzate alla valorizzazione socio-economica delle imprese e dei territori. Le macroaree di intervento per il Cesar sono: lo sviluppo territoriale e locale, ... Leggi su panorama (Di martedì 2 febbraio 2021) «Agritech Innovation» è un nuovonato dalla sinergia trae ildell’Università di Perugia perun’e digitale. «Il nostro obiettivo è essere capaci di prendere decisioni in un futuro inesplorato» ha spiegato Angelo Frascarelli, direttore del, presentando il progetto. Ma facciamo un passo indietro.è l’acronimo di «Centro per lo sviluppo agricolo e rurale». Si tratta di un’associazione fondata oltre 30 anni dall’Università degli Studi di Perugia per svolgere attività di studio, ricerca e consulenza finalizzate alla valorizzazione socio-economica delle imprese e dei territori. Le macroaree di intervento per ilsono: lo sviluppo territoriale e locale, ...

