Ultime Notizie Roma del 01-02-2021 ore 17:10 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale un’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano attenzione sulle politiche attive del lavoro con il ruolo di ampolle INPS ma anche il reddito di cittadinanza temi questa mattina al centro di un confronto al tavolo sul programma di governo tra i partiti della maggioranza lo conferma più di una fonte presente all’incontro parlando di una discussione a tratti tesa un confronto duro altre fonti negano invece che ti si ha litigato sul tema la parlano di un confronto sereno queste cose vanno decisi adesso scrive Renzi nelle news alla fine di questa settimana primo Spero il nuovo governo dovrà essere all’altezza delle sfide di questo periodo e dovrà essere un governo di persone Capaci e meritevoli solo così L’Italia si salva aggiunge il leader di Italia viva centro per il controllo delle malattie ai fini del monitoraggio delle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021)dailynews radiogiornale un’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano attenzione sulle politiche attive del lavoro con il ruolo di ampolle INPS ma anche il reddito di cittadinanza temi questa mattina al centro di un confronto al tavolo sul programma di governo tra i partiti della maggioranza lo conferma più di una fonte presente all’incontro parlando di una discussione a tratti tesa un confronto duro altre fonti negano invece che ti si ha litigato sul tema la parlano di un confronto sereno queste cose vanno decisi adesso scrive Renzi nelle news alla fine di questa settimana primo Spero il nuovo governo dovrà essere all’altezza delle sfide di questo periodo e dovrà essere un governo di persone Capaci e meritevoli solo così L’Italia si salva aggiunge il leader di Italia viva centro per il controllo delle malattie ai fini del monitoraggio delle ...

