Sci alpino, infortunio Sofia Goggia: stagione finita. I tempi di recupero stimati in circa due mesi (Di lunedì 1 febbraio 2021) La frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro patita da Sofia Goggia ha sconvolto i tifosi italiani dello sci. La campionessa bergamasca è stata sin qui vera dominatrice in discesa e si stava preparando al grande evento dei Mondiali di Cortina, ma il destino le ha riservato una bruttissima sorpresa. La sciatrice azzurra si è infortunata in maniera molto particolare, è caduta mentre stava attraversando una pista turistica per rientrare con compagne e colleghi in albergo. Goggia è un esempio di orgoglio e determinazione, nella sua carriera ha dimostrato di sapersi rialzare anche dopo aver affrontato i momenti più duri. A parlare dei tempi di recupero è stato il medico Herbert Schoenhuber ai microfoni di Rai Sport, il quale ha chiarito che ci sarà bisogno almeno di 60/70 giorni ...

