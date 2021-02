Ogni maledetto lunedì – Doppietta di Mattia Destro: tutto sommato è un bell’anno, questo 2013 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Buongiorno a tutti quelli che il lunedì si svegliano con la stessa lucidità con la quale Nainggolan si sveglia la domenica mattina. Partiamo subito, che non c’è tempo da perdere se non il vostro. È sicuramente la settimana delle dimissioni di Conte. Non Antonio, come speravano molti interisti e Christian Eriksen, ma Peppino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Cosa succede ora al Fantacalcio? Il martedì tutti gli occhi puntati sul derby di Coppa Italia e si sa, il derby è sempre ricco di emozioni e passione. Lo sanno Ibrahimovic e Lukaku che nel bel mezzo della partita si prendono qualche minuto per fare fronte contro fronte e guardarsi dritto negli occhi e scambiarsi attestasti di stima reciproca. questo è il bello del calcio, che cuore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Buongiorno a tutti quelli che ilsi svegliano con la stessa lucidità con la quale Nainggolan si sveglia la domenica mattina. Partiamo subito, che non c’è tempo da perdere se non il vostro. È sicuramente la settimana delle dimissioni di Conte. Non Antonio, come speravano molti interisti e Christian Eriksen, ma Peppino. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Cosa succede ora al Fantacalcio? Il martedì tutti gli occhi puntati sul derby di Coppa Italia e si sa, il derby è sempre ricco di emozioni e passione. Lo sanno Ibrahimovic e Lukaku che nel bel mezzo della partita si prendono qualche minuto per fare fronte contro fronte e guardarsi dritto negli occhi e scambiarsi attestasti di stima reciproca.è il bello del calcio, che cuore ...

