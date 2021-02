Lukaku contro Ibrahimovic, l’inchiesta della Procura entra nel vivo | News (Di lunedì 1 febbraio 2021) Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic squalificati per una giornata in Coppa Italia. Ma la loro lite nel derby potrebbe avere altri strascichi in Federcalcio Lukaku contro Ibrahimovic, l’inchiesta della Procura entra nel vivo News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 febbraio 2021) Romelue Zlatansqualificati per una giornata in Coppa Italia. Ma la loro lite nel derby potrebbe avere altri strascichi in FedercalcionelPianeta Milan.

franco70088813 : RT @EnricoTurcato: Giorgio #Chiellini, anni 36, quando sta bene è ancora una colonna. Vs Inter: uno dei migliori, pur contro Lukaku Superc… - PianetaMilan : .@RomeluLukaku9 contro @Ibra_official, l'inchiesta della Procura entra nel vivo | #News - @acmilan #ACMilan #Milan… - eia58 : RT @Alex_Cavasinni: Fortemente deluso da #Maldini. Comprendo (ma non condivido) la difesa del proprio giocatore, ma perché scagliarsi contr… - danisailor7 : RT @Alex_Cavasinni: Fortemente deluso da #Maldini. Comprendo (ma non condivido) la difesa del proprio giocatore, ma perché scagliarsi contr… - LaraMarsiglia : RT @SoloCristy: Per una volta milanisti e interisti sono uniti nell’indignarsi contro il giudice sportivo che non vuole fermarsi al referto… -