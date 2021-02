LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 1° febbraio in DIRETTA: si comincia, le azzurre devono reagire (Di lunedì 1 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Garmisch 10.40 Frattura composta del piatto tibiale per Sofia Goggia. L’infortunio è meno grave del previsto, non sono interessati i legamenti. Una buona notizia, almeno verso le Olimpiadi di Pechino 2022. I tempi di recupero si aggirano tra i 40 ed i 60 giorni. Chiaramente la stagione della bergamasca è finita qui. 10.39 E’ un giorno triste per l’Italia, perché mancherà Sofia Goggia, infortunatasi ieri cadendo sulla neve fresca mentre stava rientrando in albergo. 10.38 I pettorali di partenza di oggi: 1 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 2 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head 3 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic4 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon 5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 6 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI10.40 Frattura composta del piatto tibiale per Sofia Goggia. L’infortunio è meno grave del previsto, non sono interessati i legamenti. Una buona notizia, almeno verso le Olimpiadi di Pechino 2022. I tempi di recupero si aggirano tra i 40 ed i 60 giorni. Chiaramente la stagione della bergamasca è finita qui. 10.39 E’ un giorno triste per l’Italia, perché mancherà Sofia Goggia, infortunatasi ieri cadendo sulla neve fresca mentre stava rientrando in albergo. 10.38 I pettorali di partenza di oggi: 1 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 2 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head 3 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic4 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon 5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 6 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA ...

