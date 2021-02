Lazio – Cagliari, in Tv e formazioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lazio – Cagliari è una delle partite della ventunesima giornata del campionato di Serie A. La gara si disputerà domenica 7 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguirla sui canali SkySport o sulla piattaforma streaming SkyGo. Sia i biancocelesti che i rossoblu lotteranno per la vittoria. L’Atalanta non c’è e la Lazio ottiene la sua vendetta: a Bergamo finisce 1-3 Lazio – Cagliari, come si presentano le squadre? Lazio e Cagliari arrivano a questa giornata di campionato con alle spalle due situazioni completamente diverse. Infatti anche se i padroni di casa hanno cominciato questa stagione in modo altalenante, ora si sono ripresi. Contro l’Atalanta è arrivata la quinta vittoria consecutiva e piano piano i capitolini stanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021)è una delle partite della ventunesima giornata del campionato di Serie A. La gara si disputerà domenica 7 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguirla sui canali SkySport o sulla piattaforma streaming SkyGo. Sia i biancocelesti che i rossoblu lotteranno per la vittoria. L’Atalanta non c’è e laottiene la sua vendetta: a Bergamo finisce 1-3, come si presentano le squadre?arrivano a questa giornata di campionato con alle spalle due situazioni completamente diverse. Infatti anche se i padroni di casa hanno cominciato questa stagione in modo altalenante, ora si sono ripresi. Contro l’Atalanta è arrivata la quinta vittoria consecutiva e piano piano i capitolini stanno ...

