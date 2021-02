In 7 contro una ragazzina | non siete bulli | siete solo dei vigliacchi

Leggi su dilei

(Di lunedì 1 febbraio 2021) È successo di nuovo, la scorsa settimana a Firenze, unadi tredici anni è stata aggredita da sette coetanei, che l’hanno accerchiata e picchiata, il tutto ripreso dagli smartphone, per poi postare il video sui social. La vittima è stata portata in ospedale e dimessa con una settimana di prognosi, ma le conseguenze a livello psicologico sono tali e tante, che adesso è chiusa in casa e ha paura di tornare a scuola. I responsabili del pestaggio sono tutti giovanissimi, hanno tra i tredici e i quattordici anni, e sono stati identificati proprio grazie al filmato pubblicato su Instagram, e denunciati dai genitori della, perché questa non era la prima volta, a dicembre era stata picchiata dalla stessa bulla, un pò più grande di lei,che in quell’occasione non erano andati dai carabinieri, sperando fosse un episodio ...