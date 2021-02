“Ha abusato di me orribilmente” L’accusa choc al cantante ‘ribelle’ | “Ha cominciato quando ero adolescente | è andato avanti per anni”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono passati oltre 10dall’ultima volta che sono stati insieme, ma evidentemente il ricordo di quanto avvenuto non l’ha mai abbandonata. L’attrice Evan Rachel Wood ha rilasciato delle dichiarazioni sconcertanti sul suo ex, ilMarilyn Manson. I due sono stati insieme dal 2007 al 2008 e poi di nuovo dal gennaio all’agosto 2010. La loro relazione, però, sarebbe stata caratterizzata da abusi e manipolazione, almeno stando a quanto dichiarato dall’attrice. La Wood ha pubblicato un post sui social in cui lancia accuse gravissime al suo ex compagno. Ciò che lascia sgomenti è che non è la prima volta che l’attrice di Across The Universe dichiara di aver vissuto esperienze traumatiche: “Sono stata stuprata. Da un ragazzo con cui stavo. E ancora, in un’altra occasione, dal padrone di un bar. La prima volta non ero sicura che fosse stupro, dal ...