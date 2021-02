Drago Gruppo Misto | “Il ddl Pittoni sulla stabilizzazione docenti è condivisibile Io Ministra dell’Istruzione? Non credo”

Sirio60784903 : @cuore_drago Dei gruppi di ricerca hanno trovato nel cromosoma 3 dei locus che correlano con lo sviluppare una sint… - Joongs_Juliet : @auspohw Io finisco all'università insieme a dei tizi di un gruppo kpop e scopriamo che l'esame è uccidere il drago… -

Ultime Notizie dalla rete : Drago Gruppo

SardiniaPost

Lo dice la senatrice delMisto, Tiziana, commentando all'Adnkronos il risultato di un sondaggio di Orizzonte Scuola in base al quale la parlamentare è la più richiesta dagli utenti alla ...Al secondo posto, con il 14,8%, c'è un'altra ex del M5S, Tiziana, ora alMisto. Terzo posto per l'attuale ministra, Lucia Azzolina (9,2%). Più staccati tutti gli altri, da Gaetano ...Brutta avventura in montagna per un gruppo di quattro alpinisti abruzzesi impegnati in un'arrampicata sul ghiaccio sulla Castata della Regina, nella zona del Ceppo, in provincia di Teramo.Molti fuoriusciti del Movimento 5 Stelle hanno scelto di riciclarsi in altri partiti. Ecco dove: dal Pd a Renzi ...