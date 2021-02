Denzel Washington su Jared Leto | Sul set nessuna stranezza | io però l' ho seguito

(Di lunedì 1 febbraio 2021)non avrebbe messo in atto il suo caratteristico metodo recitativo sul set di Fino all'ultimo indizio, o almeno, questo è quel che racconta. Sono davvero in pochi a non conoscere la dedizione e l'impegno dinei confronti dei personaggi che interpreta sullo schermo, caratteristiche che più volte ha portato all'estremo immedesimandosi al massimo nel ruolo anche a telecamera spenta, dando vita a tanto peculiari quanto chiacchierati episodi. Ma secondo, sul set di Fino all'ultimo indizio, tutto si è svolto nella più totale normalità. Niente regali di dubbio gusto ai propri colleghi, niente vita da strada forzata, niente immedesimazioni eccessive (come camminare bendato sul set per tutto il tempo) ...

Il Thriller psicologico 'Fino all'ultimo indizio' arriverà prossimamente in Italia con un cast eccezionale composto da tre premi Oscar, Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. 'Fino all'ultimo indizio' (titolo originale The Little Things), racconta la storia di Joe Deke (Denzel Washington), un poliziotto che, dopo lo stress e l'...Jared Leto non avrebbe messo in atto il suo caratteristico metodo recitativo sul set di Fino all'ultimo indizio, o almeno, questo è quel che racconta Denzel Washington. Sono davvero in pochi a non con ...Su Rotten Tomatoes il film Fino all'Ultimo Indizio non ha convinto, non arrivando ad ottenere la sufficienza dalla percentuale di recensioni.