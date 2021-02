Da oggi nel Lazio via libera alla prenotazione online dei vaccini (ma il sito va in tilt): come dovrebbe funzionare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Doveva partire dalla mezzanotte di oggi, invece le prenotazioni delle vaccinazioni per gli over 80 sono slittate a mezzogiorno. Il motivo è un problema tecnico al sistema di prenotazione. Alcuni cittadini avevano fatto notare il disguido. «Ah ecco. Sto provando da mezzanotte, nulla, tutto tace» commenta una persona. «È da mezzanotte che provo ogni ora», aggiunge un’altra. Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dalla Regione, a partire dal primo febbraio sarebbe stato possibile accedere alle prenotazioni dei vaccini per le persone over 80, comprese quelle che compiranno l’80esimo anno di età entro la fine del 2021. Il sistema di prenotazione, al momento bloccato, è accessibile dal portale «Prenotavaccino». Le Faq diffuse da Regione Lazio specificano che le ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Doveva partire dmezzanotte di, invece le prenotazioni delle vaccinazioni per gli over 80 sono slittate a mezzogiorno. Il motivo è un problema tecnico al sistema di. Alcuni cittadini avevano fatto notare il disguido. «Ah ecco. Sto provando da mezzanotte, nulla, tutto tace» commenta una persona. «È da mezzanotte che provo ogni ora», aggiunge un’altra. Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dRegione, a partire dal primo febbraio sarebbe stato possibile accedere alle prenotazioni deiper le persone over 80, comprese quelle che compiranno l’80esimo anno di età entro la fine del 2021. Il sistema di, al momento bloccato, è accessibile dal portale «Prenotavaccino». Le Faq diffuse da Regionespecificano che le ...

