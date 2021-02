Calciomercato Juventus, l’Inter sull’ex bianconero: doppia beffa per Paratici (Di lunedì 1 febbraio 2021) Durante la scorsa sessione estiva di Calciomercato, la Juventus non sarebbe riuscita a portare a termine diversi obiettivi che si era prefissata. Le ristrettezze economiche dovute alla pandemia avrebbero messo in ginocchio le casse di numerosi top club europei e la Vecchia Signora non sarebbe stata esente da tutto questo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, spunta il retroscena: "E' stato proposto alla Juve" Problemi che avrebbero portato i bianconeri a cedere in prestito anche dei giovani prospetti interessanti, come Cristian Romero, al fine di generare un minimo di liquidità. A proposito del difensore argentino, vi potrebbero essere delle novità in arrivo riguardanti il suo futuro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio in Serie A: pista sempre più calda Cristian Romero, ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Durante la scorsa sessione estiva di, lanon sarebbe riuscita a portare a termine diversi obiettivi che si era prefissata. Le ristrettezze economiche dovute alla pandemia avrebbero messo in ginocchio le casse di numerosi top club europei e la Vecchia Signora non sarebbe stata esente da tutto questo. LEGGI ANCHE:, spunta il retroscena: "E' stato proposto alla Juve" Problemi che avrebbero portato i bianconeri a cedere in prestito anche dei giovani prospetti interessanti, come Cristian Romero, al fine di generare un minimo di liquidità. A proposito del difensore argentino, vi potrebbero essere delle novità in arrivo riguardanti il suo futuro. LEGGI ANCHE:, scambio in Serie A: pista sempre più calda Cristian Romero, ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, scambio di giovani con il #Marsiglia ?? - JuventusUn : Sorpresa #Juve, il giocatore puo' andare al #Milan: c'e la data! LA CESSIONE? - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: #Bologna vicinissimo a Daniele #Rugani in prestito. Via libera del #Rennes: si cerca ora intesa con la #Juventus sulle cifr… -