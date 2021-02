Calcio: Reynolds, ‘la Roma aiuterà la mia crescita, grato per l’occasione’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “Voglio debuttare con il club, vincere dei titoli, sono grato per questa occasione. Ho la possibilità di essere da subito in prima squadra e questo aiuterà la mia crescita”. Queste le prime parole di Bryan Reynolds da giocatore della Roma, nel corso della conferenza stampa di presentazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021), 1 feb. – (Adnkronos) – “Voglio debuttare con il club, vincere dei titoli, sonoper questa occasione. Ho la possibilità di essere da subito in prima squadra e questola mia”. Queste le prime parole di Bryanda giocatore della, nel corso della conferenza stampa di presentazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

marcoconterio : ?????? Countdown per Bryan Reynolds dal #FCDallas alla #Roma. Uno dei migliori talenti del calcio ???? sarà giallorosso.… - fanpage : Tutti i colpi delle ultime ore di #calciomercato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Reynolds: 'Qui il posto migliore per crescere' - apetrazzuolo : ROMA - Reynolds: 'Qui il posto migliore per crescere' - napolimagazine : ROMA - Reynolds: 'Qui il posto migliore per crescere' -