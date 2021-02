Bologna, preso il difensore bulgaro Antov (Di lunedì 1 febbraio 2021) Bologna - Il Bologna , attraverso una nota apparsa sul proprio sito web, ha annunciato "di avere acquisito dal CSKA Sofia il diritto alle prestazioni sportive del difensore Valentin Antov (Sofia, 9 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 febbraio 2021)- Il, attraverso una nota apparsa sul proprio sito web, ha annunciato "di avere acquisito dal CSKA Sofia il diritto alle prestazioni sportive delValentin(Sofia, 9 ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ? Bologna, preso Antov capitano del Cska Sofia Difensore centrale bulgaro classe 2000 ? #SkySport… - sportli26181512 : Bologna, preso il difensore bulgaro Antov: Trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 con obbligo di… - DLabanti : #BolognaFc A quanto pare, il Bologna stava per prendere Rugani e Niang. Poi non ha preso nessuno dei due. Arriva un… - MassiR23 : Se ne parla dall'estate ma anche dopo il #calciomercato invernale, il Bologna non ha preso il centravanti. Un tasse… - Fprime86 : RT @CorSport: ?? Tutti gli affari fatti: #Pellè al #Parma. #Cagliari, preso #Rugani. #Bologna: #Antov. #Ounas passa al #Crotone ?? https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna preso Bologna, preso il difensore bulgaro Antov

BOLOGNA - Il Bologna , attraverso una nota apparsa sul proprio sito web, ha annunciato "di avere acquisito dal CSKA Sofia il diritto alle prestazioni sportive del difensore Valentin Antov (Sofia, 9 novembre 2000) ...

Calciomercato news di oggi, 1° febbraio, le trattative: Rugani al Cagliari in prestito

... alla fine, dopo l'interessamento del Bologna, l'ha spuntata il Cagliari: il difensore si ... Trovata dunque la punta da aggiungere a Zirkzee, appena preso dal Bayern Monaco. Dopo avere preso Sanabria, ...

Bologna, preso il difensore bulgaro Antov Corriere dello Sport Bologna, innesto last minute in difesa: preso Antov, giovane e promettente capitano del CSKA Sofia

Sfumato definitivamente Daniele Rugani (26), destinato al Cagliari, il Bologna è comunque riuscito ad inserire in rosa un altro difensore per completare il reparto, rimasto orfano di Nehuén Paz (27).

BOLOGNA, PRESO ANTOV DAL CSKA SOFIA

Sfumato l'affare Rugani, il Bologna puntella la difesa con l'acquisto di Valentin Antov, centrale classe 2000 capitano del CSKA ...

- Il, attraverso una nota apparsa sul proprio sito web, ha annunciato "di avere acquisito dal CSKA Sofia il diritto alle prestazioni sportive del difensore Valentin Antov (Sofia, 9 novembre 2000) ...... alla fine, dopo l'interessamento del, l'ha spuntata il Cagliari: il difensore si ... Trovata dunque la punta da aggiungere a Zirkzee, appenadal Bayern Monaco. Dopo avereSanabria, ...Sfumato definitivamente Daniele Rugani (26), destinato al Cagliari, il Bologna è comunque riuscito ad inserire in rosa un altro difensore per completare il reparto, rimasto orfano di Nehuén Paz (27).Sfumato l'affare Rugani, il Bologna puntella la difesa con l'acquisto di Valentin Antov, centrale classe 2000 capitano del CSKA ...