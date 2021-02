Assegno pensione sociale, le novità 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Assegno sociale – prestazione economica assistenziale riconosciuta dall’Inps – spetta ai cittadini più anziani, dai 67 anni di età (si tratta dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria prevista dal 2019 al 2022) , che hanno un reddito al di sotto di un certo limite e che non hanno diritto (eccetto alcune particolari situazioni) alla pensione diretta, cioè di vecchiaia, anticipata, di anzianità o ad altri trattamenti di previdenza. L’Assegno sociale 2020 ammontava inizialmente a 459,83 euro mensili, in base all’aumento delle pensioni determinato dalla perequazione, cioè dall’adeguamento al costo della vita, pari allo 0,4%. Le stime Istat sono però state modificate: in via definitiva, la perequazione 2020 è pari allo 0,5%. L’importo definitivo dell’Assegno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’– prestazione economica assistenziale riconosciuta dall’Inps – spetta ai cittadini più anziani, dai 67 anni di età (si tratta dell’età per ladi vecchiaia ordinaria prevista dal 2019 al 2022) , che hanno un reddito al di sotto di un certo limite e che non hanno diritto (eccetto alcune particolari situazioni) alladiretta, cioè di vecchiaia, anticipata, di anzianità o ad altri trattamenti di previdenza. L’2020 ammontava inizialmente a 459,83 euro mensili, in base all’aumento delle pensioni determinato dalla perequazione, cioè dall’adeguamento al costo della vita, pari allo 0,4%. Le stime Istat sono però state modificate: in via definitiva, la perequazione 2020 è pari allo 0,5%. L’importo definitivo dell’...

Assegno sociale 2021, le novità

... a differenza delle prestazioni previdenziali, che spettano in base ai contributi versati, le prestazioni di assistenza, come l'assegno e la pensione sociale, sono riconosciute a chi si trova in ...

Perché la pensione da gennaio 2021 è più bassa per chi ha avuto accesso nel corso del 2020 alla quiescenza? Molti sono i lettori che ci stanno scrivendo, preoccupati, per chiederci il motivo dell’abba ...

Le pensioni verranno ridotte per quattro rate a partire dal mese di febbraio. L'operazione riguarda alcuni assegni elevati come comunica INPS in una recente nota.

