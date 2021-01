Ligue 1, Lilla in testa. Vince il Lione, PSG sconfitto a Lorient (Di domenica 31 gennaio 2021) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/Ligue1UberEatsLigue 1, i risultati della ventiduesima giornata Ventiduesima giornata di Ligue 1 aperta dalla vittoria nel finale del Lione contro il Bordeaux. Nell’unica sfida del sabato il Lens ha vinto in casa del Montpellier. Marsiglia-Rennes è stata rinviata dopo l’assalto dei tifosi al centro sportivo della squadra di casa. Nella prima sfida di domenica il Saint-Etienne Vince in casa del Nizza grazie alla rete di Abi. Nelle partite delle 15 a sorpresa il PSG perde contro il ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, i risultati della ventiduesima giornata Ventiduesima giornata di1 aperta dalla vittoria nel finale delcontro il Bordeaux. Nell’unica sfida del sabato il Lens ha vinto in casa del Montpellier. Marsiglia-Rennes è stata rinviata dopo l’assalto dei tifosi al centro sportivo della squadra di casa. Nella prima sfida di domenica il Saint-Etiennein casa del Nizza grazie alla rete di Abi. Nelle partite delle 15 a sorpresa il PSG perde contro il ...

zazoomblog : Ligue 1 i risultati della ventiduesima giornata: il PSG perde a Lorient colpi esterni di Metz e Reims. Lilla in tes… - sportli26181512 : Lilla-Digione 1-0: Una rete di Yazici al 29° minuto, ha dato un'importante vittoria al Lilla. Finisce 1-0 la sfida… - sportli26181512 : #Ligue1, crollo Psg con il Lorient: non basta la doppietta di Neymar: Pochettino cade al 92' e perde l'occasione de… - sportli26181512 : Il Lione di Rudi Garcia piega il Bordeaux e vola in testa: La formazione dell'ex tecnico della Roma si impone 2-1 c… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Psg e #Lilla in vetta alla #Ligue1, il #Lione riparte: 5-0 al #StEtienne ??? -