Lazio, Correa: «Atalanta? Inzaghi ci ha detto una cosa nello spogliatoio» (Di domenica 31 gennaio 2021) La Lazio vince e convince sul campo dell’Atalanta. Al termine del match, ecco l’analisi di Correa sui canali della società La Lazio cala il tris all’Atalanta in una partita magistrale. Ai microfoni della radio ufficiale, ecco le parole di Correa: LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 «Sappiamo come giocano loro, il gol era solo una conseguenza, arrivato nel momento giusto. Già prima stavamo facendo un grande lavoro. Milinkovic? Lui è fortissimo, sono contento di giocare con lui. Vincere oggi era troppo importante, dovevamo continuare a vincere, questa deve essere un punto di partenza, abbiamo voglia ma guardiamo partita per partita. Manteniamo questo atteggiamento. Il mister ci parla tanto, siamo abituati a sentire quello che ci dice, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Lavince e convince sul campo dell’. Al termine del match, ecco l’analisi disui canali della società Lacala il tris all’in una partita magistrale. Ai microfoni della radio ufficiale, ecco le parole di: LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «Sappiamo come giocano loro, il gol era solo una conseguenza, arrivato nel momento giusto. Già prima stavamo facendo un grande lavoro. Milinkovic? Lui è fortissimo, sono contento di giocare con lui. Vincere oggi era troppo importante, dovevamo continuare a vincere, questa deve essere un punto di partenza, abbiamo voglia ma guardiamo partita per partita. Manteniamo questo atteggiamento. Il mister ci parla tanto, siamo abituati a sentire quello che ci dice, ...

