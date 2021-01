GF VIP, Dayane Mello e Giulia Salemi discutono per le nomination (Di domenica 31 gennaio 2021) Nella Casa di Cinecittà, Giulia Salemi non avrebbe accettato le motivazioni della nomination di Dayane Mello accusandola di averla tradita. GF VIP news, Giulia Salemi e Adua Del Vesco si stringono in un grande abbraccio Nella Casa del GF VIP, venerdì sera al termine della diretta condotta da Signorini, Giulia Salemi e Adua Del Vesco si sono strette in lungo e caloroso abbraccio. Dayane Mello vedendo la scena si è rivolta verso Giulia esclamando: “Mi stai rubando l’amica”. Dayane poi dopo ha rincarato la dose: “So che potresti vedere questo come un tradimento”. Poi la modella ha precisato: “Stasera ti ho nominata per salvare le persone alle quali tengo, Carlotta e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 31 gennaio 2021) Nella Casa di Cinecittà,non avrebbe accettato le motivazioni delladiaccusandola di averla tradita. GF VIP news,e Adua Del Vesco si stringono in un grande abbraccio Nella Casa del GF VIP, venerdì sera al termine della diretta condotta da Signorini,e Adua Del Vesco si sono strette in lungo e caloroso abbraccio.vedendo la scena si è rivolta versoesclamando: “Mi stai rubando l’amica”.poi dopo ha rincarato la dose: “So che potresti vedere questo come un tradimento”. Poi la modella ha precisato: “Stasera ti ho nominata per salvare le persone alle quali tengo, Carlotta e ...

