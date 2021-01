ENEA e Federico II presentano la mappa degli inquinanti atmosferici (Di domenica 31 gennaio 2021) Si chiama Air quality site suitability map ed è una mappa che permette di acquisire informazioni dettagliate sugli inquinanti atmosferici in città attraverso una rete di centraline di monitoraggio a basso costo, sia fisse che mobili, integrate con quelle regionali oggi in uso. L’hanno messa a punto i ricercatori del Centro ENEA di Portici, in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, nell’ambito del Progetto Air-Heritage finanziato con 4,1 milioni di euro dal terzo bando europeo Urban Innovative Actions. La mappa è stata realizzata grazie a un metodo innovativo che permette di collocare le centraline in modo ottimale rispetto al territorio e alla variabilità locale degli inquinanti in città, secondo uno schema che è stato testato a ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 gennaio 2021) Si chiama Air quality site suitability map ed è unache permette di acquisire informazioni dettagliate sugliin città attraverso una rete di centraline di monitoraggio a basso costo, sia fisse che mobili, integrate con quelle regionali oggi in uso. L’hanno messa a punto i ricercatori del Centrodi Portici, in collaborazione con l’Università di NapoliII, nell’ambito del Progetto Air-Heritage finanziato con 4,1 milioni di euro dal terzo bando europeo Urban Innovative Actions. Laè stata realizzata grazie a un metodo innovativo che permette di collocare le centraline in modo ottimale rispetto al territorio e alla variabilità localein città, secondo uno schema che è stato testato a ...

L'hanno messa a punto i ricercatori del Centro ENEA di Portici, in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito del Progetto Air - Heritage finanziato con 4,1 milioni di euro ...

Patto sull’idrogeno fra Enea e Confindustria La Stampa Mal’aria: l’Europa finanzia l’Enea per un innovativo progetto di controllo urbano

(s.t.) Se l’aria nelle nostre città fosse un “prodotto”, sarebbe il caso di cambiare fornitore: inquinata, pericolosa per la salute e per l’ambiente e con picchi di sostanze nocive difficili da misura ...

