Cosa c'è nel contratto di governo e cosa propone Renzi a Pd e M5s (Di domenica 31 gennaio 2021) La parola chiave è cronoprogramma: un patto di legislatura per un governo politico su cui accordarsi prima di scegliere il premier. Un programma scritto con temi e tempi da affrontare. Che però ... Leggi su today (Di domenica 31 gennaio 2021) La parola chiave è cronoprogramma: un patto di legislatura per unpolitico su cui accordarsi prima di scegliere il premier. Un programma scritto con temi e tempi da affrontare. Che però ...

NicolaPorro : Il re degli intellò s’indigna su ???????????????????? con l’#Enel. Peccato inciampi sulla #Tecnologia... Ci racconta cosa è s… - marattin : Che cosa ancora non va nel Recovery Plan, e come invece potrebbe essere. E dove davvero guardare se vogliamo trovar… - ZZiliani : Un’altra cosa che andrebbe detta a #Ibra è che nel mondo di #Zlatan lui è il più bravo in tutto, ma nel mondo reale… - ChiaraBoschi4 : RT @MORETTI3: Che nel nuovo governo ci sarebbe stata una poltrona per la Boschi era cosa risaputa. Una miracolata dalla politica che non si… - 4ever_cat : RT @NicolaPorro: Il re degli intellò s’indigna su ???????????????????? con l’#Enel. Peccato inciampi sulla #Tecnologia... Ci racconta cosa è successo… -