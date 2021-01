Coronavirus, il punto: 75 casi di positività nel Lecchese, basso il rapporto con i test eseguiti (Di domenica 31 gennaio 2021) A fronte di 24.494 tamponi effettuati, sono 1.438 i nuovi positivi (5,8%). I guariti/dimessi sono 478. Questi alcuni dei dati più significativi sulla situazione Coronavirus in Lombardia relativi alla ... Leggi su leccotoday (Di domenica 31 gennaio 2021) A fronte di 24.494 tamponi effettuati, sono 1.438 i nuovi positivi (5,8%). I guariti/dimessi sono 478. Questi alcuni dei dati più significativi sulla situazionein Lombardia relativi alla ...

Gengiskan73 : RT @longagnani: Ma sono DEMENTI al Corriere? Ultima frase dell'articolo ?? in cui si prende atto che chiuderci in casa è una idiozia. «Co… - BordignonAngelo : RT @longagnani: Ma sono DEMENTI al Corriere? Ultima frase dell'articolo ?? in cui si prende atto che chiuderci in casa è una idiozia. «Co… - diegotw1 : RT @longagnani: Ma sono DEMENTI al Corriere? Ultima frase dell'articolo ?? in cui si prende atto che chiuderci in casa è una idiozia. «Co… - ItalianoeRomano : RT @longagnani: Ma sono DEMENTI al Corriere? Ultima frase dell'articolo ?? in cui si prende atto che chiuderci in casa è una idiozia. «Co… - osservando001 : RT @longagnani: Ma sono DEMENTI al Corriere? Ultima frase dell'articolo ?? in cui si prende atto che chiuderci in casa è una idiozia. «Co… -