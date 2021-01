Che ci importa della pandemia? Domenica di assembramenti in tante città italiane (Di domenica 31 gennaio 2021) Tanti irresponsabili. Gli stessi che poi si lamentano delle restrizioni che diventano necessarie e se ne fregano del fatto che durante la campagna vaccinale è fondamentale ridurre al massimo la ... Leggi su globalist (Di domenica 31 gennaio 2021) Tanti irresponsabili. Gli stessi che poi si lamentano delle restrizioni che diventano necessarie e se ne fregano del fatto che durante la campagna vaccinale è fondamentale ridurre al massimo la ...

AlbertoBagnai : Ah, sì, ricordo anch’io! A dimostrazione che per loro un tedesco non vale solo più di un greco, ma anche di un ital… - ZZiliani : Quindi ci sono squadre che sul 2-2 restano in 10 per un’espulsione a inizio secondo tempo, ma ugualmente segnano il… - theOther0nee : RT @76687505Roberto: @Yi_Benevolence @FedericaFlajani Spazzare via la cupola della magistratura. Non importa che ci possa volere del tempo… - rainvberrry : @ssofxhazza ovvio che ci sono anche altri motivi sinceramente ora non mi importa più di niente vado a scuola tanto… - Nicco_D612 : @sottilismo Magari con Sottil, Joao e Bideone sono sbilanciati, poi oh mi importa una sega, il punto importante del… -