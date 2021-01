Alis | ' Le revisioni dei mezzi pesanti non possono più attendere | il ministero intervenga'

(Di domenica 31 gennaio 2021) 'Facciamo appello aldelle Infrastrutture e dei trasporti e ai gruppi parlamentari per completare finalmente la modifica dell'articolo 80 del Codice della strada, in modo che si possa ...

ANSA_Motori : Trasporti: Alis chiede l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla revisioni dei mezzi pe… - solomotori : Trasporti: Alis, Mit intervenga su revisioni mezzi pesanti - EstebBeltramino : Trasporti: Alis, Mit intervenga su revisioni mezzi pesanti #motori - ALIS_italia : RT @viaggiareonthe1: Trasporti: Alis, Mit intervenga su revisioni mezzi pesanti - ALIS_italia : RT @InfoMarittime: L'associazione si appella al Mit per superare i forti disagi causati agli operatori dalle lungaggini in materia di contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Alis revisioni

... in modo che si possa intervenire sulledei mezzi pesanti nelle officine private ... sono i responsabili di, Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, realtà associativa nel ...fa appello al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai gruppi parlamentari - ...- per armonizzare la normativa italiana e quella comunitaria sulle date di proroga dellee per ...Interviene vicepresidente e direttore generale di Alis, Marcello Di Caterina sul tema delle procedure di revisioni obbligatorie dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci conto terzi di Caterina pon ...DI CATERINA (ALIS): URGENTE INTERVENIRE SULLE REVISIONI DEI MEZZI PESANTI PRESSO LE OFFICINE PRIVATE AUTORIZZATE PER GARANTIRE EFFICIENZA, SICUREZZA E SEMPLIFICAZIONE Marcello Di Caterina: “ALIS fa ap ...