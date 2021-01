Al G20 business e diritti umani in prospettiva di genere | impegno del W20

Leggi su dire

(Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA – Business e diritti umani: una prospettiva di genere. È questo il tema affrontato nell’evento promosso dal Women 20 e dal Comitato Interministeriale per i Diritti Umani. Un parterre di ospiti internazionali che ha affrontato riflessioni su disparità di genere in epoca COVID e prospettive future. Così in una nota stampa il W20 sull’incontro che si è tenuto venerdì. Sono intervenuti, Linda Laura Sabbadini Chair W20, Martina Rogato Sherpa W20, il Ministro plenipotenziario Fabrizio Petri presidente CIDU; Dante Pesce – Chair, UN Working Group on Business and Human Rights; il Prof. Surya Deva – Vice-Chair, un Working Group on Business and Human Rights; Daniela Bernacchi – Secretary General, Global Compact Network Italia; l’Ing. Gaela Bernini – Secretary General, Fondazione Bracco and Sherpa, B20 – Women’s Empowerment Ambassador e la Prof. Silvia Borelli – Associate Professor of Labor Law, University of Ferrara and Member of the GCIL Legal Advisory Group.