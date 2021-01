Volley, Coppa Italia 2021: Perugia in finale con Civitanova, Trento spazzata via in tre set (Di sabato 30 gennaio 2021) La Sir Safety Conad Perugia raggiunge la Cucine Lube Civitanova nella finale della Coppa Italia 2021. I Block Devils hanno infatti nettamente superato l’Itas Trentino nella seconda semifinale con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-14, 25-17). Prestazione sontuosa degli umbri, trascinati da Wilfredo Leon e Oleh Plotnytskyi e superiori rispetto agli avversari soprattutto nei fondamentali di servizio e muro. IL TABELLONE COMPLETO DELLA Coppa Italia LA CRONACA DI Civitanova-MODENA La cronaca – La partita inizia con Perugia subito sul pezzo soprattutto al servizio, dove Leon e Plotnytskyi macinano ace su ace portando gli umbri avanti 13-8. Trento però non molla e l’Itas infatti rientra grazie ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) La Sir Safety Conadraggiunge la Cucine Lubenelladella. I Block Devils hanno infatti nettamente superato l’Itas Trentino nella seconda semicon il punteggio di 3-0 (25-19, 25-14, 25-17). Prestazione sontuosa degli umbri, trascinati da Wilfredo Leon e Oleh Plotnytskyi e superiori rispetto agli avversari soprattutto nei fondamentali di servizio e muro. IL TABELLONE COMPLETO DELLALA CRONACA DI-MODENA La cronaca – La partita inizia consubito sul pezzo soprattutto al servizio, dove Leon e Plotnytskyi macinano ace su ace portando gli umbri avanti 13-8.però non molla e l’Itas infatti rientra grazie ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Coppa Italia, extraterrestre Leon, Perugia vola in finale - EwaMac1 : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: Perugia schianta Trento con un netto 3-0 e raggiunge la Lube nella finalissima, che si proporrà uguale p… - Gazzetta_it : Coppa Italia, extraterrestre Leon, Perugia vola in finale - sportface2016 : #volley #Civitanova-#Perugia in tv: ecco data, orario e come vedere la finale della #delmontecoppa - sportface2016 : #Volley #CoppaItalia #Perugia batte #Trento e raggiunge in finale #Civitanova -