Varianti coronavirus, Speranza: “Prorogato il blocco dei voli in partenza dal Brasile” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha comunicato via Facebook di avere firmato l’ordinanza per prorogare il blocco dei voli dal Brasile, da dove si è originata una delle tre Varianti che – insieme a quella britannica e sudafricana – sta preoccupando gli scienziati e creando un aumento significativo dei contagi. “Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato”, si legge. “Manteniamo l’approccio della massima prudenza – aggiunge – mentre i nostri scienziati continuano a studiare le Varianti Covid“. Ed è notizia di ieri che il farmaco anti-Covid di Johnson&Johnson, per il quale sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Il ministro della Salute Robertoha comunicato via Facebook di avere firmato l’ordinanza per prorogare ildeidal, da dove si è originata una delle treche – insieme a quella britannica e sudafricana – sta preoccupando gli scienziati e creando un aumento significativo dei contagi. “Ho firmato una nuova ordinanza che proroga ildeiindale il divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato”, si legge. “Manteniamo l’approccio della massima prudenza – aggiunge – mentre i nostri scienziati continuano a studiare leCovid“. Ed è notizia di ieri che il farmaco anti-Covid di Johnson&Johnson, per il quale sono stati ...

