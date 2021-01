Vaccini: da metà febbraio al via fase 2 per over 80 (Di sabato 30 gennaio 2021) “Se le case farmaceutiche manterranno gli impegni stabiliti, potrebbero essere tra 60 e 80 mila le dosi al mese che la gestione commissariale garantirà per febbraio e marzo al Friuli Venezia Giulia. I numeri previsti sarebbero dovuti essere più alti; di conseguenza, queste nuove disponibilità porteranno ad un probabile allungamento della campagna. Arriveremo a completare la copertura vaccinale con la seconda dose del primo target ed avviare la vaccinazione degli over 80 secondo quanto è stabilito dal piano nazionale. Un lavoro che però oggi presenta ancora incertezze per numero di dosi disponibili e flussi di consegna”. A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi al termine della riunione odierna tra il Governo, il commissario straordinario Arcuri e i ... Leggi su udine20 (Di sabato 30 gennaio 2021) “Se le case farmaceutiche manterranno gli impegni stabiliti, potrebbero essere tra 60 e 80 mila le dosi al mese che la gestione commissariale garantirà pere marzo al Friuli Venezia Giulia. I numeri previsti sarebbero dovuti essere più alti; di conseguenza, queste nuove disponibilità porteranno ad un probabile allungamento della campagna. Arriveremo a completare la copertura vaccinale con la seconda dose del primo target ed avviare la vaccinazione degli80 secondo quanto è stabilito dal piano nazionale. Un lavoro che però oggi presenta ancora incertezze per numero di dosi disponibili e flussi di consegna”. A darne notizia è il vicegnatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi al termine della riunione odierna tra il Gno, il commissario straordinario Arcuri e i ...

RegioneER : #Vaccini anti-Covid, #EmiliaRomagna pronta ad accelerare di nuovo: a febbraio in arrivo quasi 234mila dosi. Innanzi… - iltirreno : ?? AstraZeneca aveva promesso 350mila dosi a febbraio per la Toscana. Dopo il clamoroso taglio ne aspettavamo 140mil… - giildagio : RT @RegioneER: #Vaccini anti-Covid, #EmiliaRomagna pronta ad accelerare di nuovo: a febbraio in arrivo quasi 234mila dosi. Innanzitutto, ga… - phibylydia : RT @RegioneER: #Vaccini anti-Covid, #EmiliaRomagna pronta ad accelerare di nuovo: a febbraio in arrivo quasi 234mila dosi. Innanzitutto, ga… - maxx_78 : RT @RegioneER: #Vaccini anti-Covid, #EmiliaRomagna pronta ad accelerare di nuovo: a febbraio in arrivo quasi 234mila dosi. Innanzitutto, ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini metà Ultime Notizie Roma del 30 - 01 - 2021 ore 20:10

...in tempi rapidissimi lo dice il ministro boccia il vertice con le regioni sul piano vaccini Ok ad ...per la prima estrazione premi sia per chi compra sia per chi vende l'allarme di Confcommercio metà ...

Vaccinazioni contro Covid - 19: saranno 234mila le dosi in arrivo a febbraio

... ma è fondamentale che non avvengano più ritardi o cambi di programma come è successo a metà ... Il piano di distribuzione dei vaccini per febbraio Nel dettaglio, il piano di distribuzione per febbraio ...

Vaccino Covid, slittano le date per proteggere gli ottantenni. Il governo: «Un ritardo di 4 settimane» Corriere della Sera ...in tempi rapidissimi lo dice il ministro boccia il vertice con le regioni sul pianoOk ad ...per la prima estrazione premi sia per chi compra sia per chi vende l'allarme di Confcommercio...... ma è fondamentale che non avvengano più ritardi o cambi di programma come è successo a... Il piano di distribuzione deiper febbraio Nel dettaglio, il piano di distribuzione per febbraio ...