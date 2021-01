Sampdoria - Juventus 0 - 2: la Juve si impone al Ferraris e va a - 7 dalla vetta (Di sabato 30 gennaio 2021) L'arbitro fischia la fine della gara. La Juventus vince una partita non proprio facile e si posiziona al terzo posto in classifica a - 7 punti dal vertice (e con una gara in meno). La Sampdoria soffre ... Leggi su globalist (Di sabato 30 gennaio 2021) L'arbitro fischia la fine della gara. Lavince una partita non proprio facile e si posiziona al terzo posto in classifica a - 7 punti dal vertice (e con una gara in meno). Lasoffre ...

goal : Federico Chiesa and Aaron Ramsey score as Juventus beat Sampdoria ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - Fthlarizaldy : RT @goal: Federico Chiesa and Aaron Ramsey score as Juventus beat Sampdoria ?? - RepJuventus : Sampdoria-Juventus 0-2, Chiesa e Ramsey tengono i bianconeri in corsa scudetto -