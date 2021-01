Lotteria degli scontrini | tutte le regole | via agli acquisti da lunedì 1° febbraio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ai nastri di partenza la. Dal prossimo 1°glidi beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. Laha in serbo tantissimi premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte ditrasmessi e registrati al Sistemadal 1° al 28. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 ...