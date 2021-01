Le auto ibride plugin sono davvero ecologiche e a bassa emissione? (Di sabato 30 gennaio 2021) La Ong per la mobilità pulita Transport & Environment (T&E) ha commissionato uno studio sulle emissioni di Co2 dei veicoli ibridi per scoprire se i valori reali hanno meritano di essere supportati dai sussidi dell’Unione Europea e di diversi stati offrono. Il risultato che ne è venuto fuori è che gli ibridi hanno emissioni di Co2 superiori a quelle dichiarate, dal 28 fino all’89% in più. Ecco i dati che riporta l’ONG I test in condizioni reali sono stati effettuati su tre modelli elettrici ibridi plug-in con maggiori numeri di vendite. Le macchine analizzate sono: BMW X5, Volvo XC60 e Mitsubishi Outlander. Questo genere di ricerche e dati in genere potrebbe influenzare anche gli indici borsistici, la ricerca non è finalizzata però a colpire le singole società ma a tutto il settore e porta l’Europa ad una domanda, se conviene ancora ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 30 gennaio 2021) La Ong per la mobilità pulita Transport & Environment (T&E) ha commissionato uno studio sulle emissioni di Co2 dei veicoli ibridi per scoprire se i valori reali hanno meritano di essere supportati dai sussidi dell’Unione Europea e di diversi stati offrono. Il risultato che ne è venuto fuori è che gli ibridi hanno emissioni di Co2 superiori a quelle dichiarate, dal 28 fino all’89% in più. Ecco i dati che riporta l’ONG I test in condizioni realistati effettuati su tre modelli elettrici ibridi plug-in con maggiori numeri di vendite. Le macchine analizzate: BMW X5, Volvo XC60 e Mitsubishi Outlander. Questo genere di ricerche e dati in genere potrebbe influenzare anche gli indici borsistici, la ricerca non è finalizzata però a colpire le singole società ma a tutto il settore e porta l’Europa ad una domanda, se conviene ancora ...

