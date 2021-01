Ingoiare Renzi per salvare Conte. I Cinque Stelle si giocano la faccia sul programma. Fico al lavoro da oggi. C’è tempo fino a martedì per trovare la quadra (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo lo stop di Renzi al nome di Giuseppe Conte (ovvero nessun via libera prima di un “chiarimento” delle forze di maggioranza sul ruolo di Iv nella coalizione) il presidente della Repubblica aveva bisogno di capire la posizione del M5S sul senatore di Rignano. E il M5S ha parlato e con chiarezza ha fatto capire che è pronto a un dialogo con Italia viva ma solo a partire da Conte. Che è poi la posizione espressa dal Pd: “Ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere un governo guidato da Conte, con solida base politica e numerica, fondata sulla convergenza delle forze europeiste presenti in Parlamento, dando così vita ad una maggioranza più coesa e rafforzata”. Da qui la scelta di Sergio Mattarella di affidare al presidente della Camera, Roberto Fico, un mandato esplorativo per capire se è possibile ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo lo stop dial nome di Giuseppe(ovvero nessun via libera prima di un “chiarimento” delle forze di maggioranza sul ruolo di Iv nella coalizione) il presidente della Repubblica aveva bisogno di capire la posizione del M5S sul senatore di Rignano. E il M5S ha parlato e con chiarezza ha fatto capire che è pronto a un dialogo con Italia viva ma solo a partire da. Che è poi la posizione espressa dal Pd: “Ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere un governo guidato da, con solida base politica e numerica, fondata sulla convergenza delle forze europeiste presenti in Parlamento, dando così vita ad una maggioranza più coesa e rafforzata”. Da qui la scelta di Sergio Mattarella di affidare al presidente della Camera, Roberto, un mandato esplorativo per capire se è possibile ...

