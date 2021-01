(Di domenica 31 gennaio 2021) . Un uomo di 47 anni è in gravi condizioni. ACCEGLIO (CUNEO) – Nuovo grave incidente in montagna. Nella giornata di sabato 30 gennaio undiè statoda unain, nella zona di Acceglio (Cuneo). Secondo quanto raccontato da La Repubblica, un uomo di 47 anni è stato sepolto dalla neve. Decisivo l’intervento dei soccorritori che sono riusciti ad estrarlo e trasportare d’urgenza all’ospedale di Molinette dopo un primo tentativo di rianimazione riuscito. Le sue condizioni restano molto gravi. Le altre persone delsono scese ada sole e nelle prossime ore potrebbero essere ascoltate dagli inquirenti per cercare di ricostruire meglio la dinamica. Paracadutista morto nel Cremonese Un ...

Piemonte. Una valanga in Valle Maira, ad Acceglio (Cuneo) ha sepolto uno scialpinista, ora ricoverato in gravi condizioni. L'uomo era in una comitiva di circa 10, rimasti tutti illesi. L'incidente si è verificato intorno a quota 2.800 metri poco dopo le 13 di oggi, lungo la dorsale che unisce il monte Sautron e la Rocca Praboccia. Il distacco ...Infine, è ancora in corso il recupero di undi escursionisti rimasti bloccati nei pressi della cima di Morissolo, comune di Cannero Riviera, da una valanga che ha interrotto il sentiero. La ...Gruppo di scialpinisti travolto da una valanga in valle Maira. Un uomo di 47 anni è in gravi condizioni. Paracadusta morto a Cremona.Una valanga in Valle Maira, ad Acceglio (Cuneo) ha sepolto uno scialpinista, ora ricoverato in gravi condizioni. L'uomo era in una comitiva di circa 10 scialpinisti, rimasti tutti illesi. L'incidente ...