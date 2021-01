Consultazioni, Zingaretti: 'Pd per Conte, con chi ha votato ultima fiducia' (Di sabato 30 gennaio 2021) 'Il Pd è impegnato con grande determinazione alla scrittura di un programma di fine legislatura sostenendo Conte nel mandato, partendo dalle forze che hanno votato l'ultima fiducia per un lavoro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 gennaio 2021) 'Il Pd è impegnato con grande determinazione alla scrittura di un programma di fine legislatura sostenendonel mandato, partendo dalle forze che hannol'per un lavoro ...

fattoquotidiano : LE CONSULTAZIONI DI FICO Ora M5s, poi Pd, Italia viva e Leu. Leggi cosa sta accadendo - petergomezblog : Consultazioni di Fico, diretta – M5s e Pd chiedono cronoprogramma con Conte premier. Crimi: “Accantonare temi provo… - Agenzia_Ansa : 'Il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari'. Così il se… - Lucia25443382 : RT @martinoloiacono: “Io, e lo dico davanti a tutti, e lo dirò per sempre: io mi sono perfino stancato, e lo trovo umiliante, di dire che n… - gelonet75 : RT @NatangeloM: Dicevamo? - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano in edicola! #fico #conte #dimaio #renzi #zingaretti #consultazioni @fat… -