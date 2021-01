Basket femminile, Serie A1 2021: vincono Venezia e Schio, primo successo per Battipaglia (Di sabato 30 gennaio 2021) Nella giornata odierna è andato in scena il diciottesimo turno della Serie A1 2020-2021 di Basket femminile. Sei le partite disputate: l’unica eccezione è stata San Martino di Lupari-Virtus Bologna, rinviata a causa di una positività al Covid-19 all’interno del team emiliano. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Diciottesimo successo in altrettante partite per l’Umana Reyer Venezia, che batte Lucca con il punteggio di 85-74. Le top scorer delle orogranata sono Anderson e Howard, che chiudono a quota 16 punti, mentre alle toscane non bastano le prove di Russo e Harper, autrici rispettivamente di 20 e 18 punti. Risponde prontamente il Famila Schio, che asfalta Broni con il risultato di 101-69. Spiccano la doppia doppia di Achonwa (15 punti e 11 rimbalzi) e i 17 punti ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Nella giornata odierna è andato in scena il diciottesimo turno dellaA1 2020-di. Sei le partite disputate: l’unica eccezione è stata San Martino di Lupari-Virtus Bologna, rinviata a causa di una positività al Covid-19 all’interno del team emiliano. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Diciottesimoin altrettante partite per l’Umana Reyer, che batte Lucca con il punteggio di 85-74. Le top scorer delle orogranata sono Anderson e Howard, che chiudono a quota 16 punti, mentre alle toscane non bastano le prove di Russo e Harper, autrici rispettivamente di 20 e 18 punti. Risponde prontamente il Famila, che asfalta Broni con il risultato di 101-69. Spiccano la doppia doppia di Achonwa (15 punti e 11 rimbalzi) e i 17 punti ...

