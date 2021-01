The Mighty Ducks: Game Changers il sequel di Stoffa da Campioni con Lauren Graham a marzo su Disney+ (video) (Di venerdì 29 gennaio 2021) The Mighty Ducks: Game Changers serie tv sequel del film Stoffa da Campioni dal 26 marzo su Disney+ con Lauren Graham. Il primo teaser trailer Lauren Graham è pronta per approdare su Disney+ con The Mighty Ducks: Game Changers serie tv in 10 episodi sequel del film conosciuto in Italia come Stoffa da Campioni. Proprio dal film arriva il co-protagonista Emilio Etevez che riprende il ruolo del Coach Gordon Bombay interpretato nel film del 1992 e nei sequel del 1994 e 1996. The Mighty ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 29 gennaio 2021) Theserie tvdel filmdadal 26sucon. Il primo teaser trailerè pronta per approdare sucon Theserie tv in 10 episodidel film conosciuto in Italia comeda. Proprio dal film arriva il co-protagonista Emilio Etevez che riprende il ruolo del Coach Gordon Bombay interpretato nel film del 1992 e neidel 1994 e 1996. The...

Teleblogmag : Ecco il primo trailer ufficiale di The Mighty Ducks: Game Changers! - telesimo : #DisneyPlus ha annunciato che l'attesa #serietv #TheMightyDucks: Game Changers , basata sull'omonimo franchise cine… - badtasteit : #TheMightyDucks: #GameChangers, guarda il trailer della nuova serie #Disney+ - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mighty Ducks: Game Changers, il trailer della serie svela la data di uscita su Disney+… - al__mighty__ : @caticanonico CANO TI PICCHIO SPILL THE TEAAAAA -