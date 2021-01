“Sarai lontana dai nostri occhi, ma mai dai nostri cuori”: dolore e commozione per l’ultimo saluto a Debora (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – dolore e commozione per una vita spezzata troppo presto. Al Duomo di Avellino si sono svolti i funerali di Debora Prisco, la 17enne morta in seguito ad un incidente stradale martedì pomeriggio. Ad officiare la celebrazione il parroco di Aiello del Sabato, Don Carmine Picariello. “E’ un dolore che non si cancellerà facilmente” ha detto il prelato dall’altare. “Sarai lontana dai nostri occhi, ma mai dai nostri cuori”. Uno dei tanti striscioni esposti da amici, conoscenti e compagni di scuola. Palloncini bianchi e rosa per l’ultimo saluto a Debora. Presenti anche il primo cittadino di Avellino ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –per una vita spezzata troppo presto. Al Duomo di Avellino si sono svolti i funerali diPrisco, la 17enne morta in seguito ad un incidente stradale martedì pomeriggio. Ad officiare la celebrazione il parroco di Aiello del Sabato, Don Carmine Picariello. “E’ unche non si cancellerà facilmente” ha detto il prelato dall’altare. “dai, ma mai dai”. Uno dei tanti striscioni esposti da amici, conoscenti e compagni di scuola. Palloncini bianchi e rosa per. Presenti anche il primo cittadino di Avellino ...

