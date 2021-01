Raggi | spero si voti a giugno ma che crisi di Governo si risolva ora

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – “Iosi, come da scadenza naturale del mandato. Aspettiamo quello che decidera’ ilma e’ giusto che ai cittadini torni il diritto di parola: a livello nazionaleche si possa al piu’ presto risolvere lae confido dell’intervento del Presidente Mattarella con una ridefinizione dell’esecutivo”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, nel corso di una diretta Facebook dedicata a rispondere ad alcune domande di cittadini.

Agenzia ANSA

Virginia"crede e spera" che le prossime comunali si possano svolgere a giugno, "come da scadenza ... A livello nazionale,nella soluzione della crisi di governo e confido nel presidente ...... tutto sembra un po' più facile quando senti i suoiche ti riscaldano la nuca, e la maggior ... eche tutto questo possa essere d'aiuto e di stimolo perché si prendano cura di se stesse e ...Virginia Raggi "crede e spera" che le prossime comunali si possano svolgere a giugno, "come da scadenza naturale del mandato". Secondo la sindaca di Roma è giusto dare "la parola ai cittadini". (ANSA) ...“A livello nazionale spero nella soluzione della crisi di governo e confido nel presidente Mattarella. Per quanto riguarda le amministrative credo si possa votare a giugno", ha detto la sindaca di Rom ...