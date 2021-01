Polonia | le voci delle donne in piazza contro la legge che vieta l’aborto | così la loro lotta è diventata simbolo di libertà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Inle proteste dinon si sono mai fermate da quando, il 22 ottobre scorso, il Tribunale costituzionale ha emesso una sentenza che riduce ulteriormente l’accesso allegale nel paese che, insieme a Malta, ha lasulpiù restrittiva d’Europa. La sentenza è entrata in vigore il 27 gennaio e la sera stessa la popolazione si è riversata nelle strade di 51 città polacche. Una nuova mobilitazione nazionale è stata lanciata per venerdì 29 gennaio, a 100 giorni dall’inizioproteste. La formulazione della sentenza rifiuta il benessere della donna come motivo valido per l’interruzione della gravidanza anche in caso di patologie fetali gravi e incompatibili con la vita e apre la strada a potenziali ulteriori divieti di aborto in caso di stupro e incesto. I ...