“Io con un ragazzo”. Il cantante, stella di X Factor: “Bisogna avere il coraggio di esporsi” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un ritorno sulle scene di indubbie qualità pervasive, quello di Michele Bravi. Il vincitore di X-Factor ha recentemente rilasciato il suo ultimo album, Geografia del buio, contenente il bellissimo singolo Mantieni il bacio. In piena fase promozionale, il giovane cantante non si è fatto trovare impreparato circa le domande derivate dai primi tentativi di interpretazione del suo singolo. Michele Bravi ha spiegato infatti, in un’intervista all’Huffington Post, come alle spalle di Mantieni il bacio ci sia una dietrologia ben specifica che lo riguarda molto da vicino. Il suo nuovo pezzo, già in rotazione radiofonica, è stato scritto pensando a un ragazzo. Quello che sarebbe il suo ragazzo. Il cantante ha rivelato come si sia reso conto che dell’omosessualità c’è bisogno di parlare. “Anni fa ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un ritorno sulle scene di indubbie qualità pervasive, quello di Michele Bravi. Il vincitore di X-ha recentemente rilasciato il suo ultimo album, Geografia del buio, contenente il bellissimo singolo Mantieni il bacio. In piena fase promozionale, il giovanenon si è fatto trovare impreparato circa le domande derivate dai primi tentativi di interpretazione del suo singolo. Michele Bravi ha spiegato infatti, in un’intervista all’Huffington Post, come alle spalle di Mantieni il bacio ci sia una dietrologia ben specifica che lo riguarda molto da vicino. Il suo nuovo pezzo, già in rotazione radiofonica, è stato scritto pensando a un. Quello che sarebbe il suo. Ilha rivelato come si sia reso conto che dell’omosessualità c’è bisogno di parlare. “Anni fa ...

