“Il vaccino? Deve essere obbligatorio, come le tasse”. Il diktat sovietico di Oliviero Toscani (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – Si sentiva proprio la mancanza delle sparate di Oliviero Toscani, sempre più simili allo sforzo puerile del bambino che dice «cacca» per attirare l’attenzione. L’ex fotografo Benetton (silurato dall’azienda l’anno scorso dopo le sue inammissibili dichiarazioni sul crollo del Ponte Morandi) non poteva certo esimersi dal farci sapere la sua ininfluente opinione sull’obbligatorietà vaccinale. Oliviero Toscani vuole farci vaccinare tutti come sempre si è affidato alla trasmissione radiofonica condotta da Cruciani e Parenzo La Zanzara in onda Radio 24. Prima insulta chi si pone dei dubbi sull’efficacia e la sicurezza del vaccino. «I no vax sono trogloditi e uomini delle caverne. Il vaccino contro il Covid è la cosa più civile del mondo», spiega. Poi declama ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – Si sentiva proprio la mancanza delle sparate di, sempre più simili allo sforzo puerile del bambino che dice «cacca» per attirare l’attenzione. L’ex fotografo Benetton (silurato dall’azienda l’anno scorso dopo le sue inammissibili dichiarazioni sul crollo del Ponte Morandi) non poteva certo esimersi dal farci sapere la sua ininfluente opinione sull’obbligatorietà vaccinale.vuole farci vaccinare tuttisempre si è affidato alla trasmissione radiofonica condotta da Cruciani e Parenzo La Zanzara in onda Radio 24. Prima insulta chi si pone dei dubbi sull’efficacia e la sicurezza del. «I no vax sono trogloditi e uomini delle caverne. Ilcontro il Covid è la cosa più civile del mondo», spiega. Poi declama ...

PiazzapulitaLA7 : 'Vaccino obbligatorio per il personale sanitario, chi non vuole vaccinarsi deve essere sospeso' @GinoStrada… - GFrancola : Jonas Salk realizzatore del primo vaccino antipoliomielite disse: 'Non c'è brevetto' Si può brevettare il sole? I… - psicozauro : RT @IlPrimatoN: Non potevamo vivere senza la sua opinione in merito - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Non potevamo vivere senza la sua opinione in merito - impbianco : La ASL mi deve far sapere quando verranno a fare il vaccino anticovid a mio padre. Speriamo mi contattino presto! -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino Deve Coronavirus, positivi dopo il vaccino: ecco perché può succedere Il Sole 24 ORE Alla base della paura dei vaccini anti-Covid errori automatici che la mente compie di fronte a decisioni rilevanti per la vita

L’esitazione a farsi somministrare un vaccino, fino alla vera vaccinofobia prende corpo intorno a dinamiche che riconoscono la sequenza dubbio-incertezza- paura come asse centrale del processo decisio ...

Vaccini, Mastrovincenzo all’attacco: “Tutti i non sanitari che hanno ricevuto il vaccino ne avevano diritto? Vogliamo vederci chiaro”

E per questo chiederemo accesso agli atti per verificare. Sarebbe grave se, prima di persone anziane, fragili o disabili si fosse vaccinato chi non aveva alcun diritto. E sarebbe ancor più grave se ...

L’esitazione a farsi somministrare un vaccino, fino alla vera vaccinofobia prende corpo intorno a dinamiche che riconoscono la sequenza dubbio-incertezza- paura come asse centrale del processo decisio ...E per questo chiederemo accesso agli atti per verificare. Sarebbe grave se, prima di persone anziane, fragili o disabili si fosse vaccinato chi non aveva alcun diritto. E sarebbe ancor più grave se ...